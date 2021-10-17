Новосибирск, 17 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области проживают около 810 тысяч пенсионеров. Из них более 66% — женщины. Более 162 тысяч женщин, получателей пенсии, проживают в сельской местности. Такие данные приводит региональное отделение Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсионеры

В ПФР напомнили, что, начиная с 2019 года, у неработающих пенсионеров, которые отработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и постоянно проживают в сельской местности, страховые пенсии (по старости и инвалидности) стали увеличиваться не только за счёт традиционной индексации, но и ещё дополнительно за счёт повышения фиксированной выплаты к ней. Фиксированная выплата дополнительно увеличивается на 25%.

На сегодняшний день более 21 тысячи жителей Новосибирской области получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за «сельский» стаж.