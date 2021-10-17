Киев, 17 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 11 288 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 октября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 635 170.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 219 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 60 633.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 325 997 человек вылечились от нового заболевания и был в общей сложности проведен 13 557 770 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 13 тыс. носителей коронавируса.