Москва, 17 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, скорее всего, пройдёт ревакцинацию от COVID-19, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не сомневаюсь в этом (что Путин пройдет ревакцинацию)», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также отметил, что решение данного вопроса во многом зависит от совета специалистов.

«С учётом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин получил 23 марта. Спустя три недели и один день он сделал вторую прививку.

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В середине сентября глава государства был вынужден уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это не повлияло на интенсивность работы российского лидера, а сам он не болен. Из режима самоизоляции Путин вышел 29 сентября.