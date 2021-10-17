Кемерово, , 16:35 — REGNUM В Кемеровской области рост добычи угля спровоцировал нехватку шахтёров. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв на Российской энергетической неделе.

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«Когда у нас вынуждены были останавливаться часть угольных предприятий, мы думали, что это будет для нас трагедией. Что делать с нашими шахтерами? Никакой трагедии нет. Их «разобрали» моментально. Теперь у нас подъём угля, уголь добываем, в угольной отрасли у нас нехватка людей в Кузбассе», — цитирует «ТАСС» Цивилёва.

Он отметил, что Кузбасс обеспечивает половину российской угледобычи и почти 70% экспорта угля из России.