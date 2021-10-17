Москва, 17 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Нужно подготовить «какой-то фундамент» для встречи глав государств так называемой «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, перед подобным саммитом необходимо, «чтобы кто-то сделал домашнюю работу».

«Чтобы собираться главам государств («нормандской четвёрки»), всё-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент», — заявил представитель Кремля.

По его словам, для того, чтобы понять «прощупывается или не прощупывается» фундамент, сначала соберутся министры.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что на сегодняшний день дата проведения встречи глав министерств иностранных дел «нормандской четвёрки» ещё не определены.