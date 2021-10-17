Кемерово, , 16:30 — REGNUM Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница № 8 имени В.В. Бессоненко будет переименована. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте электронного бюллетеня правительства Кемеровской области.

«Переименовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница № 8 имени В.В. Бессоненко» в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница имени В.В. Бессоненко», — говорится в документе.

Напомним, что в начале октября в Новокузнецке в новом инфекционном комплексе началась госпитализация первых пациентов, в том числе — с коронавирусом.

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