Берлин, 17 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Германии упал вертолет с людьми. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в полиции.

Gil Megidish Полиция. Германия

По последним данным, трагедия произошла в воскресенье, 17 октября, недалеко от города Бухен на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг. По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Причины трагедии также пока не известны.