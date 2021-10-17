Бамако, 17 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Мали в результате атаки боевиков на армейский лагерь погиб по меньшей мере один военнослужащий, сообщает 17 октября министерство обороны страны.

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«Группа неизвестных напала на лагерь в Ачарана, расположенный вблизи города Томбукту. Согласно предварительным данным, один военнослужащий правительственных сил погиб, еще трое ранены», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что ответным огнем были ликвидированы четверо боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября неизвестные атаковали конвой MINUSMA возле малийского города Тесалит. В результате происшествия погиб миротворец и еще четверо пострадали.

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