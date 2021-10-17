Москва, 17 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 30 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 17 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

(сс) cegoh Самолет

Так, по состоянию на 16:00 мск в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первый снег в Москве ожидается 19 октября.