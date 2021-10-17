Варшава, 17 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Работы российских режиссеров «Ыт» и «Межсезонье» удостоены наград 37-го Варшавского международного фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Rocco Lucia Кинофестиваль

Фестиваль в Варшаве в 2021 году проходит с 8 по 17 октября. В программу смотра вошли 168 фильмов из 50 стран.

Главный приз в основном конкурсе завоевал детектив «Чудо» Богдана Джорджа Апетри, снятый в Румынии, Чехии и Латвии. Также участвовавший в основном конкурсе фильм режиссёров из Якутии «Ыт» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева получил специальную награду жюри.

Ещё одна российская работа — драма Александра Ханта «Межсезонье» — отмечена в конкурсе дебютных режиссёрских работ. Всего на смотре в Варшаве было представлено восемь российских картин.

Варшавский международный кинофестиваль проводится с 1985 года. Этот смотр является одним из 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов, аккредитованным Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров FIAPF.