Анкара, , 15:58 — REGNUM Курс на сближение с Африкой по всем направлениям продолжают власти Турции. Об этом, как сообщает Anadolu Ajansı, заявил 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед визитом в Анголу.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Эрдоган отметил, что за период нахождения у власти он совершил 38 визитов в 28 африканских стран.

«Анкара никогда не воспринимала сотрудничество со странами Африки в качестве краткосрочного и рассчитанного на выгоду», — отметил турецкий лидер.

По его словам, объем турецко-африканской торговли, по состоянию на конец 2020 года, превысил $25 млрд. Эрдоган добавил, что Турция является стратегическим партнером для стран Африки.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции «Хубер» в Стамбуле заявил, что весомый вклад в урегулирование кризиса в Сирии внесла канцлер Германии Ангела Меркель.