Екатеринбург, 17 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на Ботаническом рынке 17 октября прошли следственные действия. Об этом пишут СМИ.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По данным Е1.ru, силовики прибыли туда и опросили соседей владельца торговой точки, в которой отравившиеся приобрели алкогольные напитки на метаноле. Представители СМИ также отмечают, что некоторые торговцы не признали, что так или иначе были знакомы с владельцами ларька.

Сейчас киоск опломбирован. Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 14 октября в нём приобретали смертельно опасный алкоголь. 18 человек погибли. Двое владельцев ларька задержаны.