Москва, 17 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» способен помочь стабилизировать ситуацию на газовом рынке Европейского союза. Об этом сегодня, 17 октября, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Nord-stream2.com Варианты трассы газопровода «Северный поток — 2»

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного «Северного потока — 2», — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», — сказал Новак.

Напомним, что ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что «Северный поток — 2» технически готов к эксплуатации — осталось только получить разрешение от властей Германии на его пуск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на энергетическом рынке стран ЕС произошел скачок цен на газ — они выросли в несколько раз. Президент России Владимир Путин отметил, что Евросоюз последовательно отказывался от системы долгосрочных газовых контрактов и перешел на биржевую торговлю газом, что в итоге и спровоцировало волатильность на газовом рынке.