Париж, 17 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Кенийский бегун Элиша Ротич стал победителем Парижского международного марафона. Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марафон

Победный результат 31-летнего спортсмена составил 2 часа 4 минуты 21 секунда, что стало новым рекордом соревнования.

Вторым финишировал эфиопский спортсмен Хайлемарьям Кирос, отставший от лидера на +20 секунд, третьим — еще один кенийский бегун Хиллари Кипсамбу (+0.22 секунды).

При этом предыдущий рекорд принадлежал Кененисе Бекеле из Эфиопии, который является чемпионом Олимпиаде в беге на 5 тыс. и 10 тыс. метров, и он составлял 2 часа 5 минут 4 секунды.

Среди женщин все призовые мета заняли спортсменки из Эфиопии. Первой к финишу пришла Тигист Мемуйе с результатом 2 часа 26 минут 12 секунд, второй — Йенеш Динкеза (отставание 2 секунды) и третьей — Фанту Джимма (+0.10).

Отметим, Парижский международный марафон 2021 года проводился в 44-й раз и проходил при повышенных мерах санитарной безопасности.