Сочи, Краснодарский край, 17 октября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Сочи возможно образование смерчей над морем. Об этом сегодня, 17 октября, сообщают местные спасательные службы.

Sochiadm.ru Смерч

По данным Росгидромета, 17 и 18 октября на участке Магри — Веселое существует вероятность образования смерчей над Черным морем. Также есть вероятность выхода смерчей на суши.

В связи с этим спасатели просят временно отказаться от отдыха возле воды и соблюдать меры безопасности.