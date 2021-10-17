Бухарест, 17 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Школьники из России и Китая разделили первое место в общем командном зачёте международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics. 17 октября об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

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Финал международного соревнования прошёл в Бухаресте. Олимпиада проходила в распределённом формате, в ней приняли участие 135 школьников из 22 стран.

В индивидуальных соревнованиях золотые медали олимпиады получили 11-классники из Санкт-Петербурга. Серебряных медалей были удостоены два выпускника московских школ.

В командном зачёте российские школьники заняли первое место, разделив его с командой из Китая. В пятёрку лучших также вошли команды из Польши, США и Южной Кореи.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится в Румынии с 2008 года. В 2020 году российская сборная также заняла первое место.