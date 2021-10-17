Дубай, ОАЭ, 17 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В будущем в Дубае (ОАЭ) может быть создан клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 17 октября заявил журналистам генеральный секретарь спортивного совета города Саид Хареб.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«У нас есть необходимая для этого инфраструктура, не вижу каких-либо причин, почему в Дубае нельзя создать клуб КХЛ. Дубай является домом для людей из более чем 195 стран, в том числе из России и других государств, где хоккей очень популярен», — сказал он.

Также Хареб добавил, что хоккей является одним из наиболее популярных видов спорта, у которого есть поклонники во всем мире, включая Дубай и уточнил, что в городе с нетерпением ждут мероприятий Dubai Ice Show, которые пройдут в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что омский хоккейный клуб «Авангард», Континентальная хоккейная лига, министерство туризма и коммерции Дубая, а также спортивный совет города подписали в ОАЭ меморандум о проведении вынесенного матча лиги в Дубае.