В Дубае не исключили возможности создания клуба КХЛ
Дубай, ОАЭ, 17 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В будущем в Дубае (ОАЭ) может быть создан клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 17 октября заявил журналистам генеральный секретарь спортивного совета города Саид Хареб.
«У нас есть необходимая для этого инфраструктура, не вижу каких-либо причин, почему в Дубае нельзя создать клуб КХЛ. Дубай является домом для людей из более чем 195 стран, в том числе из России и других государств, где хоккей очень популярен», — сказал он.
Также Хареб добавил, что хоккей является одним из наиболее популярных видов спорта, у которого есть поклонники во всем мире, включая Дубай и уточнил, что в городе с нетерпением ждут мероприятий Dubai Ice Show, которые пройдут в декабре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что омский хоккейный клуб «Авангард», Континентальная хоккейная лига, министерство туризма и коммерции Дубая, а также спортивный совет города подписали в ОАЭ меморандум о проведении вынесенного матча лиги в Дубае.