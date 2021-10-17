Новосибирск, 17 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Военнослужащего одной из воинских частей Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федераций привлекли к ответственности за трансляцию в социальной сети. Об этом сообщил Новосибирский гарнизонный военный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Соловьёв, находясь на территории воинской части при исполнении общих обязанностей военной службы с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществил видеотрансляцию с помощью мобильного телефона в приложение «Тик-Ток», — говорится в сообщении суда.

Уточняется, что после рассмотрения материалов с личным составом воинской части была проведена беседа на тему: дисциплинарная ответственность военнослужащих за нарушения запретов, установленных Федеральным законом «О статусе военнослужащих».