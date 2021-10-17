Сочи, Краснодарский край, 17 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов после поражения от Владимира Минеева не намерен завершать свою спортивную карьеру. Об этом 17 октября сообщили в команде спортсмена.

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«Нет, Магомед не собирается завершать карьеру. Это точно», — приводит слова представителя команды Исмаилова ТАСС.

Отметим, до этого брат и тренер бойца Рамазан Исмаилов рассказал на пресс-конференции, что Магомед Исмаилов после своего поражения Минеева, вероятнее всего, завершит свою спортивную карьеру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова в ходе поединка-реванша, который проходил в Сочи, и этим защитил свой титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг).