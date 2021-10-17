Орел, 17 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм при Академии Федеральной службы охраны в Орле. Об этом сегодня, 17 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в Русской православной церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Сообщается, что патриарх Кирилл посетил Орловскую митрополию и совершил освящение храма Казанской иконы Божией Матери. Строительсво этого храма было начато в 2007 году, однако с 2011 по 2017 год строительство приостанавливалось из-за недостатка финансирования. В 2018 году при храмовом комплексе возвели воскресную школу, провели благоустройство территории, к 2020-му закончили все строительные работы, а в 2021 году — и роспись.

После освящения храма предстоятель Русской православной церкви наградил директора Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Дмитрия Кочнева, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) и депутата Госдумы Владимира Ресина («Единая Россия») за помощь в строительстве храма.

Также патриарх Кирилл преподнес вновь освященному храму икону святого благоверного князя Александра Невского.