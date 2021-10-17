Екатеринбург, 17 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Свердловской области по причине отравления метанолом скончались жители трёх городов. Об этом сообщил журналистам пресс=секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

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Из них 16 в Екатеринбурге. Также умерли один житель Нижнего Тагила и один — Ревды.

Как сообщало ИА REGNUM, скончались 12 мужчин и 6 женщин. Они купили спиртное на рынке в Чкаловском районе в период с 7 по 14 октября.