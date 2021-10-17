17 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление депутат Рады Олега Волошина о том, что Украине грозит неминуемая капитуляция перед Россией в том случае, если украинские политики не нормализуют диалог с Москвой.

Мирослава Романенко, , 15:22 — REGNUM Украине грозит неминуемая капитуляция перед Россией в том случае, если украинские политики не нормализуют диалог с Москвой. Об этом в эфире украинского телеканала «Первый независимый» заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

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«Экономически и энергетически капитуляция [Украины] неизбежна», — сказал он.

По словам украинского политика, установление диалога с российской стороной все ещё возможно, но этому не должны мешать украинские националисты. Он также добавил, что украинцев ждет тяжелая зима.

«В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях»… Таково сегодня положение России относительно Украины», — сказал депутат, добавив, что если нынешняя власть против диалога с Россией, то будет другая власть, которую «народ на вилах принесет на Банковую».

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Заявление политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие из числа комментирующих с сарказмом восприняли слова украинского политика, отметив, что перед наступлением календарной зимы, украинская сторона вспомнила о России. Были и те, кто считает, что Киеву нужно договариваться с Москвой, так как Западу Украина не нужна.

«Голод и холод будет лечит Украину от гордыни и больного национализма», — отреагировала Любовь.

«Самый трэш начнётся, когда зимой народ включит все электрические обогреватели сразу и ляжет энергосистема», — добавил Andrew.

«За всё нужно платить…» — пишет Yevhenii D.

Украинцы President.gov.ua

«А зачем Украине «вонючий», «недемократичный», «агрессивный» российский газ? Украина давно хотела слезть с российской газовой иглы. Поздравление Украине! Наконец-то Украина слезет с газовой иглы», — с сарказмом добавил один из комментирующих.

«Ребята, налаживайте нормальные отношения с Россией и Белоруссией, и заживёте опять нормальной жизнью. А Запад вас использует только как инструмент в борьбе с Россией, больше никаких перспектив вам не светит», — написал Viktor W.

«Пришла зима, и уважаемые вспомнили про Россию…» — отметил Дмитрий Ж.

«Единственный возможный и правильный выход из сложившейся ситуации — это исчезновение Украины как раковой опухоли на исконных русских землях и возвращение оных в родную гавань. А спасать и подкармливать раковые клетки — это полный идиотизм», — иносказательно отреагировала одна из комментирующих.

«Чёт я сомневаюсь насчёт выхода адекватных людей… Побазарить на кухне, ну или по скайпу, — это одно, а выйти на улицу и, тем более, смести власть, — это другое. Тут нужна серьёзная поддержка серьёзного игрока. Посольства США, например», — подытожил «ЁжикБезНожиИк».

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