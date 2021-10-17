Новосибирск, 17 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Новосибирске произошло резкое обмеление реки Обь. Скрытые под водой камни и растения оказались на суше, видны и тысячи мёртвых моллюсков, сообщают новосибирцы.

(сс) Skydrinker Обь. Новосибирск

«На Новосибирской ГЭС заверили, что повода для тревоги нет, обмеление сезонное. Никаких работ на гидроэлектростанции не проводят», — пишет «Сиб.фм».

Как рассказал редакции «Все новости Новосибирской области» орнитолог Алексей Яновский, такая гибель моллюсков характерна во время заморов рыбы или обмеления водоемов.

Специалисты утверждают, что рыбе осеннее обмеление не угрожает — она остаётся в основном русле реки, а легочные моллюски очень быстро восстановят свою популяцию.