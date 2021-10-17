Ньюкасл, Великобритания, 17 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Сумму, которую в зимнее трансферное окно футбольный клуб «Ньюкасл» собирается потратить на приобретение игроков, сообщило 17 октября издание The Telegraph.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По информации источника, новые владельцы команды намерены потратить на приобретение футболистов сумму в размере £50 млн (около €60 млн).

Вместе с тем, команда из Ньюкасла может потратить £190 млн (около €223 млн), не нарушая правил финансового фэйр-плей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября стало известно, что инвестиционная группа из Саудовской Аравии приобрела 100% акций «Ньюкасла» за £358 млн. В настоящее время «Ньюкасл» находится на 18-м месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги, имея в активе три очка.