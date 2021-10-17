Кемерово, 17 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В международном аэропорту Кемерова им. А.А. Леонова приостановлено обслуживание пассажиров через телетрапы. Причина — аэродромный тягач вышел из строя. Об этом сообщила администрация воздушной гавани.

Администрация правительства Кемеровской области Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове

«Приостановка обслуживания пассажиров через телетрапы связана с форс-мажорным выходом из строя аэродромного тягача. Технология обслуживания воздушных судов с использованием телескопических трапов предусматривает буксировку самолёта от телетрапа к месту запуска двигателей. Без буксировки использование телетрапа невозможно. Основной тягач аэропорта вышел из строя. Резервный тягач на данный момент находится на плановом ремонте. Оборудование самих телетрапов полностью исправно. Информация распространенная рядом СМИ и в социальных сетях о неисправности телетрапов не соответствует действительности», — отметили в аэропорту.

Уточняется, что причина поломки тягача уже установлена. Специалисты принимают «максимальные усилия для её скорейшего устранения».