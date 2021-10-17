Южно-Сахалинск, 17 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. На Сахалине более 11 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба министерства энергетики России.

Олег Кугаев ИА REGNUM Циклон из Китая

На севере Сахалина обрушился мощный циклон, принесший сильные ветры и осадки. Юыли оборваны линии электропередач. Город Оха и несколько сел на севере Сахалина оказались полностью обесточенными.

По данным Минэнерго России, без электроснабжения остались более 11 тысяч человек.

«Минэнерго держит на особом контроле восстановление электроснабжения наСахалине, нарушенного из-за непогоды. Количество отключённых потребителей составляет порядка 11,5 тысячи человек», — сообщили в министерстве.