Дубай, ОАЭ, 17 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Омский хоккейный клуб «Авангард», Континентальная хоккейная лига, министерство туризма и коммерции Дубая, а также спортивный совет города подписали в ОАЭ меморандум о проведении вынесенного матча лиги в Дубае. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба КХЛ.

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Уточняется, что стороны договорились вести совместную работу по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ, для чего первым шагом станет проведение Dubai Ice Show с 3 по 5 декабря 2021 года.

«3 декабря в рамках KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом» и «Ак Барсом». Игра приурочена ко дню России на «Экспо-2020» в Дубае, и пройдет на Coca Cola Arena — многофункциональном крытом комплексе вместимостью 17 000 зрителей, а под хоккей с шайбой 12 000», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 4 и 5 декабря в Дубае пройдет театрализованное ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором одну из главных ролей исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Отметим, вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19.