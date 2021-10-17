Челябинск, 17 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Челябинске из местного зоопарка сбежал соболь. Об этом говорится н странице учреждения в соцсети.

Thatrusgal Соболь

«Пока сотрудник наводил уборку в вольере, хитрая шпионская соболина незаметно прошмыгнула наружу и унеслась полошить народ», — сказано в сообщении. Зверёк гулял два дня. Наконец, его поймали. В помощь вооружённым сачками сотрудникам зоопарка. выделили автолестницу высотой в 37 метров. Соболь уже осмотрен ветеринаром и водворён обратно в вольер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоопарке погибли два медведя. По данным экспертов, из могли отравить. Возбуждено и расследуется уголовное дело.