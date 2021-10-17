Санкт-Петербург, 17 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге с помощью тестов выявили 3323 новых носителя коронавирусной инфекцией, сообщили 17 октября в городском оперштабе. Это на 235 случаев больше, чем было зафиксировано в предыдущие сутки.

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Кроме того, за 16 октября в Петербурге подтвердили 65 смертей от COVID-19, на два случая меньше, чем в предшествующие сутки. С учетом новых данных в Петербурге выявлено 663 639 случаев коронавируса, выздоровели 607 710 человек, в том числе 924 — за истекшие сутки, скончались от ковида 22 897 человек.

За минувшие сутки в Петербурге с коронавирусом госпитализировали 435 пациентов, это на 78 человек меньше, чем сутками ранее. Выписали из стационаров за 16 октября 445 человек.

В стационарах Петербурга, лечащих COVID-19, на утро воскресенья, 17 октября, находилось 7175 пациентов, это на 196 человек больше, чем в предыдущие сутки. В реанимациях находится 646 человек (+15 к показателю предыдущих суток), в том числе 313 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+14).

По данным оперштаба, в Петербурге на сегодня развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 17 октября свободны 45,54% таких коек (от норматива Минздрава).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 34 675 человек, это на 21 человека больше, чем было сутками ранее. Еще 4556 человек находятся на карантине, 219 — в обсерваторе (пансионат «Балтиец»).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге увеличился и составляет на сегодня 1,10 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Он показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.