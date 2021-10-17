Новосибирск, 17 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Новосибирские туристы уже второй день находятся в турецком аэропорту Анталья. Они рассказывают, что всё это время не могут вылететь домой, сообщают «НГС Новости».

yusufk53 Анталья

По данным СМИ, новосибирцы жалуются, что никто им ничего не объясняет и не называет сроков вылета. По словам пассажиров, их в аэропорту около 280 человек.

Речь о рейсе EO 1890 (самолёт Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly).

Редакция «НГС Новости», уточняет, что в новосибирском представительстве Pegas Touristik сообщили, что проблема с самолётом — задерживается также вылет другой группы туристов, которые должны отправиться на этом же борту из Новосибирска в Турцию.