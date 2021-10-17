Москва, , 14:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на будущей неделе (18−24 октября) примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сегодня, 17 октября, сообщил телеканала «Россия 1».

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Kremlin.ru

Известно, что в Сочи 18 октября начнется XVIII ежегодноезаседание международного дискуссионного клуба «Валдай». В работе клуба примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась недалеко от озера Валдай.