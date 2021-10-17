Москва, 17 октября 2021, 14:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на будущей неделе (18−24 октября) примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сегодня, 17 октября, сообщил телеканала «Россия 1».

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Kremlin.ru

Известно, что в Сочи 18 октября начнется XVIII ежегодноезаседание международного дискуссионного клуба «Валдай». В работе клуба примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась недалеко от озера Валдай.