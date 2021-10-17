Екатеринбург, 17 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. На юге Екатеринбурга для тушения крупного торфяного пожара создали искусственный водоём. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального управления МЧС.

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Как отмечает глава ведомства Виктор Теряев, это было сделано буквально за сутки. Теперь в районе тушения огня есть два таких водоёма общей ёмкостью почти 180 кубических метров.

Как сообщало ИА REGNUM, также была проведена опашка территории. Напомним, пожар тушат с 11 октября. Осталось справиться с 17 очагами.