Томск, 17 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Томский футбольный клуб «Томь» переиграл с минимальным счетом команду «СКА-Хабаровск» в матче восемнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал полузащитник «Томи» Александр Ставпец, отличившийся на 81-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «Томи» стало 22 очка, клуб находится на одиннадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «СКА-Хабаровска» 31 очко и четвертое место.