Новосибирск, 17 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 октября, за сутки зарегистрировано 3687 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

Днём ранее, по данным на 16 октября, за сутки было зарегистрировано 4170 обращений из-за ОРВИ.

Всего на утро сегодня, 17 октября, в регионе зарегистрировано 66 797 случаев заражения коронавирусом (+250 за сутки), в том числе у 6047 детей; 52 211 пациентов полностью выздоровели (+39 за сутки); умерли 3193 человека (+8 за сутки).