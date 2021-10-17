Москва, 17 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин никого не пугал, когда описывал не самые радужные энергетические перспективы Европы. Об этом сегодня, 17 октября, заяви в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Напомним, что энергетический рынок Евросоюза столкнулся с крайне высокими ценами на энергоносители, в частности, на газ. На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер отметил, что страны Евросоюза сами виноваты в том, что цены на газ на их энергорынке такие высокие — ЕС последовательно уходил от долгосрочных газовых контрактов с Россией и переводил все на биржевую торговлю. При этом Россия предупреждала, что ничего хорошего из этого не выйдет.

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», — отметил Песков.