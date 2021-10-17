Москва, 17 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Самым популярным направлением в школах искусств Москвы является музыка. Об этом 17 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ArtsyBee Музыка

По её словам, в городе действует одна из крупнейших систем дополнительного образования в мире. В нее входит 139 школ искусств, в которых занимаются около 100 тысяч детей. Это стало возможным благодаря проекту поддержки творческого образования «Искусство — детям».

«Самое популярное направление в городских школах искусств — музыка. Ей обучают в 133 учреждениях. По программе поддержки детского творчества «Искусство — детям» ремонтируются действующие здания, строятся дополнительные корпуса. Не менее важная задача — оснащение школ современным оборудованием и новыми музыкальными инструментами», — сообщила Сергунина.