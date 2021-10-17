Омск, 17 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки выявлено 397 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 90 915. По данным портала «Стопкоронавирус», выздоровели к настоящему времени 71 962 человека, в том числе 380 за последние сутки.

Зарегистрировано также десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в Омской области стали 2334 человека.