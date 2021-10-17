Томск, 17 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Томской области найдено тело 42-летней местной жительницы, пропавшей 15 октября. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», женщина могла нуждаться в медицинской помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём 16 октября правоохранители нашли тело пропавшей. О причинах смерти и месте происшествия пока неизвестно.

«В ходе проведенных мероприятий было обнаружено тело женщины без признаков жизни. В настоящее время по данному факту проводится проверка, будет принято решение в соответствии с законодательством», — передаёт сообщение МВД портал «ВТомске».