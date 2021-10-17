Анкара, , 14:03 — REGNUM Утверждения относительно Турецкого молодежного фонда (TÜGVA), председателем которого является сын президента Эрдогана Биляль Эрдоган, и членом совета правления которого является дочь президента Эрдогана Сюмеййе Эрдоган, настолько очевидны, что их становится невозможно скрывать. Выяснилось, что близкие к правительству крупные холдинговые компании переводили в фонд пожертвования в обмен на получение тендеров, что фонд формирует списки назначений на должности в различных государственных структурах, а также незаконно выделяет общественные здания, проводит работу по надзору за СМИ, и вдобавок к вышеперечисленному стало известно, что различные муниципалитеты переводили в фонд пожертвования и бесплатно ремонтировали здания. Газета Sözcü сообщила, что муниципалитет Денизли также был мобилизован под это задание, передав в пользование фонду здание, за которое он ежемесячно оплачивает арендную плату в размере 32 тысяч 550 турецких лир. На Youtube канале GerçekTV появилась информация о том, что сотрудник администрации TÜGVA Мехмет Фатих Демирджи во время переворота 15 июля 2016 г. находился в составе группы людей, убивших на Босфорском мосту двух кадетов и рядового солдата.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти утверждения относительно фонда TÜGVA стали предметом обсуждения в социальных сетях.

Журналист Эрк Аджарер в своем аккаунте в Twitter поделился следующей информацией:

@eacarer: На мосту, где начался переворот 15 июля, солдат забивали ремнями, некоторых линчевали. И режущие предметы, и ремни — все это практикуется в Сирии. В Сирии перерезали горло. Эта практика была использована в Стамбуле на мосту. На мосту перерезали горло двум кадетам военной школы. Голову рядового солдата, поступившего на службу за пять месяцев до этих событий, проломили камнями.

@eacarer: Отчет о вскрытии тела кадета Рагипа Энеса Катрана был впервые опубликован журналистом Исмаилем Саймазом. Я опубликовал отчет о вскрытии тела студента Мурата Текина. На основании видеозаписей было установлено, что голову рядового Бурака Динлера проломили камнями. Предотвратить переворот не значит обезглавить солдат на мосту.

@eacarer: Мехмет Фатих Демирджи, ответственный за организационные вопросы отдела по координации университетов в Главном управлении фонда TÜGVA, был одним из тех, кто линчевал солдат. Пока это вся информация, которую мне удалось получить. А также такие детали, как Списки казней, частное военное подразделение САДАТ и планы Кровавого Хаоса…

Новостной портал Dokuz8 Haber в своей учетной записи в социальной сети поделился этим сообщением журналиста Эрка Аджарера:

@dokuz8haber: Сотрудник TÜGVA Фатих Демирджи, был одним из тех, кто линчевал солдат на мосту. Журналист Эрк Аджарер: «Предотвратить переворот не значит обезглавить солдат на мосту».

Главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар публикует схожий комментарий:

@candundaradasi: Стало известно, что в составе группы людей, убивших 15 июля на мосту двух кадетов и рядового солдата, был #MehmetFatihDemirci из #TÜGVA.

Юрист по военным делам Мустафа Гюлер публикует следующий комментарий:

@mguler67: Из ПСР посыпались признания. Однако ради благополучия Турции не следует делать того, что делает ПСР. В случае смены власти не следует называть ПСР террористической группировкой. Нельзя преследовать или увольнять простых людей, которые от безденежья вынуждены проживать в общежитиях TÜRGEV и TÜKVA, и которым ничего не остается, кроме как обращаться за получением рекомендаций от ПСР, чтобы получить возможность устроиться на работу.

@mguler67: ПСР превратилась в организованную преступную группировку. Соучастие в грязных делах можно сказать стало обязательным для простых людей. К ответственности должны быть привлечены настоящие виновные.

Отставной полковник генштаба, депутат Хюсейин Ары публикует следующий комментарий:

@ari1_huseyin: Все они — ПАРТНЕРЫ Власти единоличного правления; ФОНДЫ, управляемые религиозными торгашами, как TÜRGEV и TÜKVA, контролируются Билялем Эрдоганом — сыном единоличного правителя…

Пользователь с ником Mikşeykk пишет в поддержку этого сообщения:

@aslieceita: К сожалению, не осталось ни одного прокурора, не связанного с TÜKVA. Если вы помните, в начале августа министр национального образования подал в отставку. Потому что на самом деле министерством являются TÜRGEV и TÜKVA. А настоящим министром является Биляль Эрдоган. Политический ислам лицемерит и в этом вопросе, впрочем, как и во всех остальных.