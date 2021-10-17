Дортмунд, Германия, 17 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» рассматривает варианты замены своему норвежскому нападающему Эрлингу Холанду, который может уйти из команды. Об этом 17 октября сообщает Calciomercato.

«Боруссия» (Дортмунд)

По информации источника, одним из таких кандидатов является французский нападающий ивуарийского происхождения амстердамской команды «Аякс» Себастьен Аллер.

При этом действующий контракт 27-летнего игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2025 года, а его примерная трансферная стоимость составляет €27 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Себастьен Аллер сыграл в составе «Аякса» в 12 матчах, в коорых отличился 11 голами и двумя результативными передачами.