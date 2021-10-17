Барнаул, 17 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. По случаю Дня отца, в первые отмечаемого сегодня, 17 октября, во всей России, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили жителей региона. В их обращении, в частности говорится:

Цитата из м/ф «Суперсемейка 2» реж Брэд Бёрд. 2018. США Отец и сын

«Каждый мужчина с появлением ребенка проходит испытание на социальную и нравственную зрелость. Выдержать его нужно достойно. Воспитание гармоничной личности невозможно без любящего, внимательного отца.

Именно папа дает ребенку чувство защищенности и надежности, поддерживает советами, учит противостоять трудностям. Очень важно, чтобы у подрастающего поколения всегда был перед глазами пример заботливого, ответственного родителя. В этом залог благополучия как отдельной семьи, так и всего общества».

Как сообщало ИА REGNUM, День отца, учреждённый с 2021 года президентом РФ Владимиром Путиным, впервые отмечают сегодня, 17 октября.

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