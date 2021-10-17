Екатеринбург, 17 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. На юге Екатеринбурга потушено ещё десять очагов крупного торфяного пожара. Об этом сообщил журналистам руководитель свердловского главка МЧС Виктор Теряев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

На утро 17 октября действует 17 очагов. К настоящему времени успешно произведена опашка периметра пожара общей длиной 1,5 км. В целом же протяжённость опашки достигает 5,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар тушат здесь с 11 октября. Жители окрестностей неоднократно жаловались на смог и запах гари.