Москва, , 13:47 — REGNUM Российской стороне очень сложно говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским — он упорно продолжает называть Россию участницей конфликта в Донбассе, хотя это совершенно не так. Об этом сегодня, 17 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом встречи в нормандском формате Kremlin.ru

По словам Пескова, перспективы российско-украинских переговоров на высшем уровне пока не просматриваются, и виновата в этом прежде всего украинская сторона.

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он также подчеркнул, что с нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским разговаривать очень сложно. Дело в том, что Зеленский упорно называет Россию стороной конфликта в Донбассе, а это совершенно не так.

Более того, Киев не выполняет Минские соглашения и проводит законопроект «о переходном периоде», который фактически будет означать выход из Минских договорённостей.