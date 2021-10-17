Москва, 17 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Команда российских школьников выиграла две золотые и две серебряные медали на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

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«Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что лидерами в командном зачете являются Россия и Китай, а за ними идут Польша, США и Республика Корея. При этом уточняется, что олимпиада проходила в распределённом формате и объединила 135 участников из 22 стран мира.

Кроме того, отмечается, что обладателями золотых наград стали выпускники Президентского физико-математического лицея № 239 г. Санкт-Петербурга, а обладателями серебряных — выпускник СУНЦ МГУ в Москве и выпускник московской школы № 1589.

При этом указывается, что российская команда проходила олимпиадные испытания в дистанционном формате на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.