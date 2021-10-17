Сочи, Краснодарский край, 17 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Золотыми лауреатами в старшей группе Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» стали Вакабаяси Лири, Данила Хамзин и Кубаныч Шамакеев. Об этом сообщается на странице конкурса в социальной сети Instagram.

(сс) Vladislav83 Балет

VIII Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» открылся в Сочи 11 октября. В течение недели жюри оценивало выступления конкурсантов, разделённых на две возрастные группы.

Среди женщин главный приз в старшей группе присудили Вакабаяси Лири из Японии. Главную мужскую премию разделили Данила Хамзин из России и Кубаныч Шамакеев из Киргизии. Победителем среди девушек в младшей группе стала София Маймула, среди юношей — Макар Михалкин.

Конкурс будет закрыт гала-концертом лауреатов, который пройдёт 17 октября в сочинском Зимнем театре. 18 октября аналогичный концерт будет показан в Краснодаре.

Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» организован в 2006 году, он проводится один раз в два года. Хореограф Юрий Григорович является идейным вдохновителем и председателем жюри конкурса.