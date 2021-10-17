Сочи, Краснодарский край, 17 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов после своего поражения от другого российского спортсмена Владимира Минеева, вероятнее всего, завершит свою спортивную карьеру. Об этом 17 октября сообщил на пресс-конференции брат и тренер бойца Рамазан Исмаилов.

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«Первоначальное ощущение, что мы на этом заканчиваем карьеру Магомеда Исмаилова. Так мы думаем прямо сейчас», — сказал он.

При этом Рамазан Исмаилов уточнил, что окончательное решение об этом будет принято в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова в ходе поединка-реванша, который проходил в Сочи, и этим защитил свой титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг).