Новосибирск, 17 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 октября, за минувшие сутки выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 241 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 68 лет, 83 года, 84 года, 84 года и женщины в возрасте 73 года, 82 года, 83 года. Всего в регионе умерли 3193 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 66 797 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 6047 детей; 52 211 пациентов полностью выздоровели (+39 за сутки).