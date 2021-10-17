Вашингтон, 17 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Американская компания Valve запретила размещать в онлайн-магазине видеоигр Steam проекты, позволяющие пользователям получать криптовалюту и обмениваться ей. Об этом свидетельствуют обновлённые правила сервиса Steam для разработчиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Steam

Новый пункт правил сервиса по распространению видеоигр гласит, что разработчики не могут публиковать «основанные на технологии блокчейн приложения, которые позволяют обмениваться и получать криптовалюту или NFT».

Один из разработчиков видеоигры Age of Rust из студии SpacePirate Games сообщил в социальной сети Twitter, что их проект был удалён из сервиса Steam. Он отметил, что это произошло из-за того, что в игре было доступно достижение, при котором игрокам выдавался невзаимозаменяемый токен (NFT) — один из видов криптографических токенов.

Steam является одним из крупнейших сервисов распространения цифровых копий видеоигр. Ежемесячно сервисом пользуется более 120 млн игроков.