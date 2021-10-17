Ньон, Швейцария, 17 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Расследование дела о возможном расизме или дискриминационном поведении на матче группового этапа Лиги Европы между пражской командой «Спарта» и клубом из Глазго «Рейнджерс» закрыл Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за отсутствия доказательств. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба УЕФА.

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При этом протест был подан командой из Шотландии по поводу выкриков болельщиков в ходе указанного матча на стадионе в Праге, которые были направлены в адрес финского полузащитника «Рейнджерс» Глена Камары.

Отметим, в марте 2020 года Глен Камара заявил, что он подвергся оскорблениям расистского характера со стороны защитника «Спарты» Ондржея Куделы, после этого отстраненного на три матча.