Пермь, 17 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Пермском крае 16 октября обнаружили 594 носителя коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 110 763 заразившихся. Выздоровели 95 357. 5356 пациентов скончались от COVID-19.

В тяжёлом состоянии госпитализированы 534 пациента. 242 из них подключены к аппаратам ИВЛ.